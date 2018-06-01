Yağan yağmurlar barajları doldurdu

Geçtiğimiz hafta Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle barajlardaki doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı da yağan yağmurlar sonucu tamamen doldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşıldığı bildirildi. Yüzde yüze ulaşan Yuvacık Barajı, havadan görüntülendi.

Ayrıca Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 79 ulaştı.

Cihan Atik

