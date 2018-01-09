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Yağış olmasa da Bursa’nın 4 aylık suyu var

Türkiye genelinde bazı illerde barajlardaki doluluk oranlara alarm verirken, Uludağ’da eriyen kar suları sebebiyle Doğancı Barajı’ndaki doluluk oranı sevindiriyor.

Yağış olmasa da Bursanın 4 aylık suyu var

09 Ocak 2018 10:57

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 76.30, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 47.10 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 31 milyon 323 bin 720 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 344 bin 47 metreküp olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, hiç yağmur ya da kar yağmasa bile Nisan ayının üçüncü haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

 

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