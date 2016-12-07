Kozluk'a bağlı Yukarı Kahveci mezrasında yağıştan dolayı kayganlaşan yol, mezra sakinlerinin mahsur kalmasına neden oldu. Mezraya 400 metre mesafede çamur deryasına dönen yol, araçlar için de büyük tehlike oluşturdu. Aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çamura saplanan araçlar yokuşu çıkmakta zorlanınca mezra sakinleri, kalan yolu yağışlı havaya rağmen yaya olarak kat etmek zorunda kaldı.

Mezra sakinlerinden Lokman Tarhan, mezra yolunun her yağışlı havada çamur deryasına döndüğüne dikkat çekerek, 300-400 metre uzunluğundaki mezra yolunun kumlanmasını istediklerini söyledi.

Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN