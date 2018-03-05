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Yağışlar barajlara yaradı !

Samsun'daki barajların son günlerde etkili olan yağışlar ile beraber dolduğu ve ilde su sorunu olmayacağı açıklandı.

Yağışlar barajlara yaradı !

05 Mart 2018 16:21

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan baraj ve göletlerdeki su kapasitelerini yüzde 90'ların üzerine taşıdı. 05 Mart 2018 tarihi itibariyle, Samsun'un su ihtiyacını karşılayan Çakmak Barajı'nda yüzde 98, Derbent Barajı yüzde 95, Suat Uğurlu Barajı yüzde 94, Altınkaya Barajı yüzde 75, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 60, Vezirköprü Barajı’ndaki doluluk yüzde 77 seviyesinde.

Samsun’daki barajlar doldu
Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Nazmi Koçak, “Barajlarımızdaki su seviyelerinde sorunlu bir durum yok. Kurum olarak su kaynaklarını yerli yerinde kullanmak, depolamak ve vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Her şarta göre tedbirimizi almış bulunmaktayız” dedi.  

 

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