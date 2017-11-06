Yağışları fırsat bilen çiftçiler tohum ekmeye başladı

Yaklaşık bir ay geciken yağışlar, çiftçileri telaşa düşürdü. Muş'ta geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan vatandaşlar, geçen hafta etkili olan yağışlarla birlikte yumuşayan ve nemlenen arazilerini ekmek için yoğun çalışma başlattı. Çiftçiler, önceki hasat döneminden sakladıkları ya da satın aldıkları tohumu, sabahın erken saatiyle birlikte mibzerle toprağa ekmeye başladı.

Çiftçi ekimleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, uzun zamandan beri yağış olmadığı için Muş’ta çiftçilerin tahıl ekimi yapamadığını söyledi. Kentte de yağışların gecikmesi ile beraber çiftçilerin ekecekleri ürünlerde bir gecikme yaşandığını hatırlatan Çolakoğlu, "Ancak geçen hafta yağan yağmurla birlikte toprakta bir nemlilik oluştu. Bu nemle beraber bir kısım çiftçilerimiz tohumlarını ekmeye başladı. Daha önce kuru ekenlerde vardı. Geçen hafta etkili olan yağmurun buna faydası oldu. Şu an havalar iyi gidiyor. Kışa tam girmediğimiz için çiftçilerimiz halen tohum ekimine devam ediyor. Şu an ilimizde büyük bir kuraklık söz konusu değil" dedi.

Tarımsal işlerin iklimle alakalı olduğunu ifade eden Çolakoğlu, "Ekimlerimiz iklimle alakalı olduğu için şu an iklim yumuşak gidiyor. Tam sertleşmediği için, don başlamadığından dolayı tohumların ekilmesinden veya kışa girişte bir sıkıntı yoktur. Geçen yıl yağışlar biraz daha erken başladı. Ancak geçen yıla kıyasladığımızda bir gecikme var. Halende kuraklık konusunda bir tedirginlik söz konusu değil. Çiftçimiz 120 bin hektar alanda buğday ekimi, 15 bin hektar alanda ise arpa üretimi yapakta. Burada yıllık 230 bin ton ürün elde edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yağışların gecikmesi nedeniyle tohumu kasım ayı başında ekmek için çalışma başlattıklarını kaydeden çiftçi Haluk Dizdaroğlu ise, "Ekim ayının son günlerinde yağışlar başladı. Burada geçen yıla göre yaklaşık 45 günlük bir gecikme söz konusu. Tarlalarımız kuru olduğu için ekim yapamadık. Şu anda ekime başlandı. Temennimiz kar olmazsa ekimi zamanında bitiririz. Çünkü burada gecikme gibi bir durum söz konusu. Muş Ovasında birçok çiftçi tohum ekememiştir. İlk yağmurun yağmasıyla birlikte biz de ekim telaşının içerisine girdik. Şu anda arazilerimizin yarısından fazlasına tohumu attık. Yaklaşık bin dönüm alanda buğday ekimini gerçekleştirmem gerekiyor. Traktörlerimiz şu anda tarlalarda çalışıyor. Geri kalanını da birkaç gün içinde ekeceğiz. İnşallah iyi bir verim alacağız" şeklinde konuştu.

Uğur Ulu



