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Yağışların barajlara etkisi olmadı

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kurak geçiren Çanakkale’de barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 50’nin altına düştü. Çanakkale’nin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajında su seviyesi yüzde 28’e düşünce, baraj havzasının bir bölümü adeta çöle döndü. Son yağışların ardından, barajlardaki su seviyesi yaklaşık ortalama yüzde 1 oranında arttı.

Yağışların barajlara etkisi olmadı

06 Aralık 2016 14:33

Uzun vadeli yağış ortalaması metrekareye 628.8 kilogram olan Çanakkale, geçen yıl bu ortalamayı aşmış, yıl boyunca metrekareye 650 kilogram yağış düşmüştü. 2016 yılında ise bu rakam ortalamanın gerisinde kaldı. Temmuz ve ağustos aylarında metrekareye düşen yağış miktarı sıfır oldu. Eylül ayında ise metrekareye 1.8 kilogram yağış düştü. Kurak geçen yaz mevsimi, barajlardaki su seviyelerinin de düşmesine neden oldu.
Geçtiğimiz hafta genelinde etkili olan yağışlar da, barajlardaki su seviyesinde küçük miktarlarda artış meydana geldi.

Çanakkale’nin su ihtiyacını karşılayan ve doluluk oranı yüzde 28’e düşen Atikhisar barajının bir bölümü adeta çöle dönmüştü. Suların çekilmesiyle ilginç görüntülerin ortaya çıktığı Atikhisar’da, son yağışlarından ardından su seviyesi yüzde 28,9’a yükseldi. Gökçeada Zeytinköy barajında su seviyesi yüzde 42’den yüzde 42.65’e, Bayramiç barajında yüzde 16’dan yüzde 25.14’e, Biga Bakacak barajında yüzde 5’ten yüzde 7.3’e, Gelibolu Tayfur barajında yüzde 36’dan yüzde 36.37’ye, Taşoluk barajında yüzde 28’den yüzde 28.514’e, Ayvacık barajında ise yüzde 32’den yüzde 37.30’a yükseldi. Umurbey barajında yüzde 50 olan su seviyesi yüzde 58’e, Lapseki Bayramdere barajında yüzde 72 olan su seviyesi ise yüzde 77.20’ye yükseldi. 

Gürkan Düzenli

Etiketler: ağustos ve eylül ayları, baraj, temmuz, yağış


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