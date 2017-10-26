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Yağışlı havada makasa giren araç kazaya neden oldu: 1'i polis 5 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kural hatası yaparak makasa girdiği iddia edilen lüks araç, önce orta şeritte seyreden bir otomobile ardından daha önce olan bir kazadan ötürü emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Yağışlı havada makasa giren araç kazaya neden oldu: 1i polis 5 yaralı

26 Ekim 2017 06:29

Kaza TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, İstanbul istikametinde ilerleyen Murat Agçabağ idaresindeki 06 ACB 72 plakalı lüks araç kural hatası yaparak makasa girdi. Yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan lüks araç önce orta şeritte seyreden Abdürrezzak Akbaş idaresindeki 34 JJ 2056 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmaya rağmen duramayan araç daha sonra bir süre önce yağışlı havadan ötürü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan ve o sırada kaza raporu tutulması amacıyla emniyet şeridinde olan 34 TJ 5751 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin başında olan Hasan Karayigen ve Mehmet Selviboy ile bariyerlere çarpan aracı kontrol etmek için gelen polis memurları Adem B. ve Ali B. de yolun kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından haber verilmesinin ardından olay yerine hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i polis toplam 5 yaralı

Feci kaza sonrasında olay yerine hızla gelen acil sağlık ekipleri yaralılara hızla müdahale etti. Kaza sırasında 34 JJ 2056 plakalı otomobilin içerisinde olan Mehmet Balcı ve Hacı Yıldırım ile yol kenarındaki 34 TJ 5751 plakalı otomobilin başında olan Hasan Karayigen, Murat Selviboy ve polis memuru Adem B. yaralandı. Aralarında polis memuru Adem B.'nin de olduğu toplam 5 yaralı ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Feci kazaya sebebiyet veren 06 ACB 72 plakalı lüks aracın sürücüsü Murat Agçabağ polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Dinçer Akbir
 

Etiketler: kaza, yağışlı hava

 

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