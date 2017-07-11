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Yağışlı havalar dert olmaktan çıkıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinin Albayrak Mahallesinde bin 200 metrelik yağmursuyu hattı çalışmasına başladı.

Yağışlı havalar dert olmaktan çıkıyor

11 Temmuz 2017 14:06

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı sıkıntılarına çözüm üretiyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçe merkezindeki Albayrak Mahallesinde bin 200 metrelik yağmursuyu hattı çalışması başladı. Yapılan çalışmayla; mahalle sakinleri, yağışlı havalarda rahat bir nefes alarak su baskınlarından kurtulacak.

Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallelerinde yapılan çalışma için teşekkür ederek, “Şiddetli yağışlarda evlerimizi su basıyordu. Çalışma sayesinde bu sıkıntımız ortadan kalkacak. Mahallemizde büyük bir çalışma yapılıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. 


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