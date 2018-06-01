Yağız Avcı Kıbrıs’ta tozu dumana katmaya hazırlanıyor

Ülkemizin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı, bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek. Sezonun ilk yarışı Rally Phrygia’da olduğu gibi yine büyük bir heyecana sahne olacak rallide, şampiyonanın favorisi Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile yeni co-pilotu Onur Vatansever tekrar ilk sırayı almak için yarışacak. Bu sene takvime Akdeniz Rallisi adıyla geri dönen organizasyonda Ford MotorSport Türkiye adına mücadele edecek Avcı, 1 kapı numaralı Ford Fiesta R5 ile etaplarda olacak.

5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Avcı, geçtiğimiz sene Portekiz’de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

Etapların toplamı 112 km

1-3 Haziran tarihleri arasındaki yarışlar, Tirmen, Esentepe, Lefkoşa, Balıkesir, Serdarlı ve Görneç’te gerçekleşecek. 1 Haziran Cuma akşamı Girne Yat Limanı’ndan start alacak olan Akdeniz Rallisi’nde ilk gün Girne Etabı geçilecek. Ekipler, 2 Haziran Cumartesi günü Tirmen ve Esentepe etaplarını ikişer kez, Lefkoşa Surlar İçi’nde bulunan özel seyirci etabını da bir kez geçip günü noktalayacak. Şampiyonun belirleneceği 3 Haziran Pazar günü sırası ile Balıkesir, Serdarlı ve Görneç özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin bitişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecek. Toplam uzunluğu 454.45 kilometre olacak olan rallide, 7 özel etapta mücadele edilecek.

Dünya Ralli Şampiyonası Marmaris’e geliyor

2018 sezonu, Akdeniz Rallisi’nin ardından 7-8 Temmuz’da Ege Rallisi ile devam edecek. 11-12 Ağustos’ta pilotlar Bursa’da yarışacak. 15-16 Eylül tarihleri arasında ise Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı Marmaris’te yapılacak. Dünyaca ünlü pilotlar Türkiye’ye gelecek, nefesler tutulacak. 20-21 Ekim’de gerçekleştirilecek Kocaeli Rallisi’nin ardından sezon, 17-18 Kasım tarihleri arasındaki İstanbul Rallisi ile sona erecek.