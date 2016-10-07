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Yağlardan ananas suyu ile kurtulun

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ananas suyunun zayıflamada etkili olduğunu ifade ederek, "Ananas suyu vücuttaki yağı etkili bir şekilde eritebilir. Bu nedenle her gün yemekte ananas ya da ananas suyu tüketilebilir" dedi.

Yağlardan ananas suyu ile kurtulun

07 Ekim 2016 12:05

Uzman Diyetisyen Enç, “Ananas sıcak iklimde yetişen tropikal meyvelerden biridir. İçeriğinde demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, A vitamini, B ve C vitaminleri bolca bulunmaktadır. Ananas, cildi pürüzsüzleştirir, tırnak ve saçları güçlendirir, gözlere sağlık getirir. Aynı zamanda kanser oluşumunu engeller. Protein sindiren ve zayıflamayı sağlayan enzim olan bromelain sayesinde sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, vücutta meydana gelebilecek olan iltihapları ve şişkinlikleri de etkili bir biçimde azaltır. Ananas, az bulunan bir mineral olan manganezin mükemmel bir kaynağıdır” diye konuştu.

"İHTİYAÇ DUYULAN VİTAMİNLERİ VE 16 MİNERAL İÇERİYOR"

Ananasın, insan vücudunda ihtiyaç duyulan bütün vitaminleri ve 16 doğal mineral içerdiğini kaydeden Enç, “Ananasın kilo verdirmede ki sırrı ise zengin suyunda saklıdır. Ananas suyu vücuttaki yağı etkili bir şekilde eritebilir. Bu nedenle her gün yemekte ananas ya da ananas suyu tüketilebilir. Yani kısacası Ananas sağlıklı bir diyet meyvesidir. Ancak yemeden önce ananası tuzlu suda yarım saat bekletilmesi gerekir. Mide ve bağırsakları temizler. Ananas etin sindirilmesinde yardımcı olabilir. Ananasta bulunan protein mayası, yemeklerdeki proteinleri etkili bir şekilde çözümleyerek mide ve bağırsakları hareketlendirir. Cilt ve saçı güzelleştirir. Ananasın içerdiği zengin B vitamini cildi etkili bir şekilde nemlendirir ve saçı da parlatır. Bunun yanı sıra ananas stresin giderilmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine de yardımcı olur. Tansiyon ve kandaki yağ oranını düşürür. Ananas kan dolaşımını hızlandırarak hem tansiyonu, hem de kandaki yağ oranını düşürmede etkili olabilir. Ananas, vücutta yağ birikimini de önler. İdrar söktürücü özelliği sayesinde de vücuttaki toksinlerin atımına yardımcıdır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Ananas, pınar kural enç


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