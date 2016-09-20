Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde, yağlı güreş kule hakemi ve tarihi Kırkpınar güreşleri eski meydan baş hakem yardımcılarından A.O.U.(59) yemek yerken vurularak öldürüldü. A.O.U’nun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

A.O.U. yemek yediği restoranda öldüren zanlının, Kırklareli’nde bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan F.İ. olduğu öğrenildi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinden kaçan şüpheli F.İ.‘ya yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaner Akaner

