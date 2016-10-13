Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Tutak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri, Tutak ilçesine bağlı Ocakbaşı köyünü ziyaret ederek, Sadul Öztürk isimli çiftçiye ait bin 300 dönüm alanda oluşan arazide yağlık ayçiçeği tarlasında yapılan hasada katıldı. Yapılan hasattan alınan verimin dekar başına 200 kilo civarında olduğunu belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Kenan Engin, “Yağlık ayçiçeği hasadının geciktirilmemesi ve hasadın doğru zamanda yapılması gerekir. Böylelikle hasat esnasında dane kaybının ve yağlık oranlardaki azalmanın önüne geçilebilecek. Yeterli teknik desteğin sağlanabilmesi açısından il ve ilçe müdürlüklerimizce üreticilerimize bilgi paylaşımında her daim varlığımızı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Ahmet Genç