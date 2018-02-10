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Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur Banda nerelidir, mesleği nedir ve kaç yaşındadır?

Yağmur Banda Survivor 2018 Gönüllüler takımında yarışacak isimlerden biri. Yağmur Banda kimdir? Yağmur Banda nereli, mesleği nedir ve kaç yaşındadır? İşte Yağmur Banda hakkında merak ettikleriniz...

Yağmur Banda kimdir? Survivor Yağmur Banda nerelidir, mesleği nedir ve kaç yaşındadır?

10 Şubat 2018 19:52

Sabırsızlıkla beklenen Survivor 2018 bu akşam başlıyor. Survivor bu yıl da çekişme dolu anlar yaşatacak. Survivor 2018 Gönüllüler takımının en genç yarışmacısı Yağmur Banda, kimdir? İşte Survivor 2018 Yağmur Banda hakkında merak ettikleriniz...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen sporda deneyimli ve başarılıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Taekwondo takımında yer almaktadır. Yağmur Banda'nın en büyük başarısı 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Taekwondo Türkiye şampiyonluğudur.

Yağmur Banda'nın babası Hamit Banda annesi ise Deniz Eryılmaz Banda'dır.

Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla uğraşan yarışmacı özellikle yüzme sporunda beceri sahibidir. 2006 yılıda Taekwondoya başlayan Yağmur Banda 11 yıldır bu spor ile uğraşmaktadır.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.

Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.

Etiketler: Survivor Yağmur Banda kimdir? Survivor 2018, Yağmur Banda

 

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