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Yağmur bulutları İstanbul’da hava trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul’da etkili olan yağmur, hava ulaşımında gecikmelere neden oluyor. Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan çok sayıda uçak, bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Yağmur bulutları İstanbulda hava trafiğini olumsuz etkiledi

25 Ekim 2017 18:54
Yağmur bulutları İstanbul’da hava trafiğini olumsuz etkiledi - Tıkla İzle

Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur, İstanbul’da da etkisini gösteriyor. Yağıştan İstanbul’daki hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Kötü hava koşulu nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştirmeye hazırlanan uçaklar arasındaki mesafe uzatıldı. CB (kümülonimbus) olarak tabir edilen elektrik yüklü yağmur bulutlar nedeniyle çok sayıda uçak havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri hava trafiğini düzenlemek adına yoğun çaba sarf etti. 

Ferhat Yasak

Etiketler: İstanbul, yağmur bulutları

 

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