Bölgeyi etkisi altına alan yağmur, Keşan’da da yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinde belirli aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırdı. Şiddetli yağmur ve dolu yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Yağmura aniden yakalanan yayalar saçak altlarına sığınırken sürücüler yollarda biriken sular nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Eve yıldırım düştü

Etkili olan yağmur yağışı yıldırım düşmelerini de beraberinde getirdi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Cin Ali Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin dış cephe duvarına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.