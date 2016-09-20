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Yağmur etkili oldu, eve yıldırım düştü

Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur ve dolu etkili olurken, dış cephe duvarına yıldırım isabet eden bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yağmur etkili oldu, eve yıldırım düştü

20 Eylül 2016 13:35
Yağmur etkili oldu, eve yıldırım düştü - Tıkla İzle

Bölgeyi etkisi altına alan yağmur, Keşan’da da yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinde belirli aralıklarla yağan yağmur şiddetini arttırdı. Şiddetli yağmur ve dolu yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Yağmura aniden yakalanan yayalar saçak altlarına sığınırken sürücüler yollarda biriken sular nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Eve yıldırım düştü
Etkili olan yağmur yağışı yıldırım düşmelerini de beraberinde getirdi. Aşağı Zaferiye Mahallesi Cin Ali Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin dış cephe duvarına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

Etiketler: ev, Yıldırım


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