Yağmur hem sevindirdi hem üzdü

Kısa süreli yağan yağmurdan bazı vatandaşlar şemsiyelerini açarak korunurken bazı vatandaşlar ise dükkanların tentelerinin altına sığınarak korundu. Yağmur temizlik işçilerini zor durumda bırakırken, yağmuru fırsat bilen şemsiye satıcılarının yüzünü güldürdü. Okul çıkışlarında yağmur yağdığı zamanlarda şemsiye satan Alperen Kara, zabıtaların tutumlarından sıkıntı yaşadığını söyledi. Konuşmasına şu şekilde devam eden Kara, “Öğrenciler daha çoğunlukla direk eve gittikleri için daha çok büyükler şemsiye alıyorlar. halka zaten söylenecek bir şey yok hepsi arkamızda ama zabıtalar yani daha çok bazı şehirlerde sıkmıyorlar ama Eskişehir, İstanbul gibi şehirlerde çok sıkıyorlar” dedi.