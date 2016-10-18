Diğer
Kategoriler

Yağmur, İstanbul trafiğini kilitledi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar metrobüslere akın edince durakların girişinde metrelerce kuyruk oluştu. Yaya üst geçitlerinde de aşırı yoğunluk yaşandı.

Yağmur, İstanbul trafiğini kilitledi

18 Ekim 2016 10:19
Yağmur, İstanbul trafiğini kilitledi - Tıkla İzle

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafiğin durma noktasına gelmesi üzerine vatandaşlar metrobüsle iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ancak metrobüsü kullanmak isteyenleri duraklarda uzun kuyruklar karşıladı. Vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşması nedeniyle metrobüse güçlükle bindi. Öte yandan Sefaköy-Beşyol Metrobüs Durağı'nda metrobüsten inen ve binmeye çalışan vatandaşlar yaya üst geçidinde yoğunluğa neden oldu. Üst geçidi kullananlar güçlükle ilerleyebildi.
 

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

Etiketler: İstanbul


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!