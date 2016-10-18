İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Trafiğin durma noktasına gelmesi üzerine vatandaşlar metrobüsle iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ancak metrobüsü kullanmak isteyenleri duraklarda uzun kuyruklar karşıladı. Vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşması nedeniyle metrobüse güçlükle bindi. Öte yandan Sefaköy-Beşyol Metrobüs Durağı'nda metrobüsten inen ve binmeye çalışan vatandaşlar yaya üst geçidinde yoğunluğa neden oldu. Üst geçidi kullananlar güçlükle ilerleyebildi.



Ahmet Faruk Sarıkoç

