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Yağmur kazaları da beraberinde getirdi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışının ardından Kahramanmaraş’ta şiddetini artıran yağmur, kazaları da beraberinde getirdi.

Yağmur kazaları da beraberinde getirdi

30 Kasım 2016 16:12
Yağmur kazaları da beraberinde getirdi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağmur, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde kazalara neden oldu.
Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde yer alan Kömürler mevkisi ile Nurdağ bölgesinde, yağmur nedeniyle iki ayrı kaza meydana geldi.

Islak zemin nedeniyle kontrolden çıkan gübre yüklü tır yan yatarken, diğer araç devrilmekten son anda kurtuldu. Yoldan çıkan tır, diğer sürücülerin araç kameralarınca görüntülendi.

Her iki kazada maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, araç sürücülerini karlı ve yağmurlu havalarda daha dikkatli olmaya davet ederek, kış lastiklerinin mutlaka takılmasını istedi. 

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ


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