Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. İrfan Albayoğlu yönetimindeki 67 ZE 117 plakalı otomobil Koramanlar köyünden Perşembe istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Sercan Uçar idaresindeki 34 EF 2668 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan sürücü Sercan Uçar, Alkan Eker, Erhan Temel ve İrfan Albayoğlu isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gülcan Çolak

