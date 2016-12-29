İstanbul’da etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkilediği gibi trafiği de durma noktasına getirdi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanan araçların, rüzgarın da etkisi ile yavaş hareket etmesi trafiği adeta felç etti. Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru gitmeye çalışan araçlar güçlükle ilerledi. Ana arterlerdeki trafik çevredeki cadde ve sokaklara da yansıdı. Yağmur yağışı etkisini sürdürürken, trafiğe olumsuz etkisi de devam ediyor.

Metin Başar - Mustafa Esen



