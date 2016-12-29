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Yağmur ve rüzgar İstanbul trafiğini felç etti

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. Köprüyü kullanan araçların rüzgar nedeniyle yavaş ilerlemesi, Anadolu yakasından Avrupa yakasına akan trafiği durma noktasına getirdi.

Yağmur ve rüzgar İstanbul trafiğini felç etti

29 Aralık 2016 13:34
Yağmur ve rüzgar İstanbul trafiğini felç etti - Tıkla İzle

İstanbul’da etkili olan yağmur ve rüzgar, hayatı olumsuz etkilediği gibi trafiği de durma noktasına getirdi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanan araçların, rüzgarın da etkisi ile yavaş hareket etmesi trafiği adeta felç etti. Anadolu yakasından Avrupa yakasına doğru gitmeye çalışan araçlar güçlükle ilerledi. Ana arterlerdeki trafik çevredeki cadde ve sokaklara da yansıdı. Yağmur yağışı etkisini sürdürürken, trafiğe olumsuz etkisi de devam ediyor.

Metin Başar - Mustafa Esen 

 

Etiketler: İstanbul


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