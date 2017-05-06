Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı

Kaza, Bursa-İzmir yolunun Sıcaksu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine doğru seyir halinde olan panelvan minibüs, yağışlı yolda kontrolden çıktı. Sürücü kamyoneti toparlamaya çalışsa da, sağ şeritten sol tarafa kayan araç, evvela lüks bir otomobile çarptı.

Sürücünün manevra yapmaya çalışmasına rağmen kayan panelvan, tekrar sağ tarafa doğru savrulup, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü 112 ekipleri tarından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Zafer Peker

