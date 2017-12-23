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Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada

Sarıyer'de yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda ‘Drift’ yaparak ilerlemeye çalışan iki maganda sürücü trafiği birbirine kattı. Kazaya davetiye çıkartan magandalar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada

23 Aralık 2017 09:14
Yağmurlu havada terör estiren trafik magandaları kamerada - Tıkla İzle

Sarıyer Katar Caddesi'nde yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda sahneye çıkan iki maganda sürü trafiği birbirine kattı. Sürekli olarak otomobili yanlayıp ‘Drift’ yapan sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan magandaların tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Magandaların akan trafikte yaptığı tehlikeli şov ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, iki aracın trafikte yanlama hareketini yaparak ilerlediği görülüyor. 

 

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