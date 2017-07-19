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Yağmurun yumuşattığı yol, tırı yuttu

Yolda seyir halinde giden çimento yüklü tırı, yağmur sularının yumuşattığı asfalt yol adeta yuttu.

Yağmurun yumuşattığı yol, tırı yuttu

19 Temmuz 2017 18:56
Yağmurun yumuşattığı yol, tırı yuttu - Tıkla İzle

Olay, Sultangazi Esenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, yolda ilerlemeye çalışan çimento yüklü bir tır yağmur sonrası yumuşayan asfalt yolun çökmesiyle adeta yolun içerisine gömüldü. Yolun aniden çökmesiyle şoför Abdurrahman Baş neye uğradığını şaşırdı. Olay yerine ilk müdahale ekipleri çağrılırken tırın etrafı şerit ile kapatıldı.


Olay anını anlatan şoför Abdurrahman Baş, "Yoldan geliyordum. Malzeme boşaltacaktım. Aniden bir ses çıktı. Araba yürümedi bir baktım ki dingil kaybolmuş. Aşağıya indiğimde herkes bana bakıyordu. Birde baktım sonrasında yol çökmüş. Aniden çöktü yol" dedi.
 

Mehmet Altunışık


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