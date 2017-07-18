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Yahudi yerleşimciler Müslümanların girişine kapatılan Mescid-i Aksaya girdi

Mescid-i Aksa, Müslümanların girişine kapatılırken sabah saatlerinde iki grup Yahudi yerleşimcinin girişini izin verildi.

Yahudi yerleşimciler Müslümanların girişine kapatılan Mescid-i Aksaya girdi

18 Temmuz 2017 15:34

Müslümanların girişine kapatılan Mescid-i Aksa’yı bugün sabah saatlerinde art arda iki grup Yahudi yerleşimciler doldurdu. İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa’yı Müslümanlara kapatmasını protesto etmek için geceyi sokakta geçiren Kudüslü Müslümanlar ile İsrail güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bazı Filistinli vatandaşlar yaralandı.

Filistinliler, Mescid’i Aksa’ya girişe sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmasını protesto etmek için elektronik kapılardan Mescid’e girmeyi reddediyor. Filistinliler 5 asırdır süren uygulamanın değiştirilmesini protesto ediyor. 

Muhammed Rabah


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