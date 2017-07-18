Yahudi yerleşimciler Müslümanların girişine kapatılan Mescid-i Aksaya girdi

Müslümanların girişine kapatılan Mescid-i Aksa’yı bugün sabah saatlerinde art arda iki grup Yahudi yerleşimciler doldurdu. İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa’yı Müslümanlara kapatmasını protesto etmek için geceyi sokakta geçiren Kudüslü Müslümanlar ile İsrail güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda bazı Filistinli vatandaşlar yaralandı.

Filistinliler, Mescid’i Aksa’ya girişe sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmasını protesto etmek için elektronik kapılardan Mescid’e girmeyi reddediyor. Filistinliler 5 asırdır süren uygulamanın değiştirilmesini protesto ediyor.

Muhammed Rabah