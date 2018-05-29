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Yahudi yerleşimcilerin üzüm bağı katliamı

Filistinlilere karşı şiddete başvuran Yahudi yerleşimciler, El Halil’deki Filistinlilere ait üzüm asmalarını keserek Filistinlilerin hayat kaynaklarını engellemeye çalışıyor. El Halil’deki Yahudi yerleşimciler yalnızca bir günde 800 üzüm asmasını kesti.

Yahudi yerleşimcilerin üzüm bağı katliamı

29 Mayıs 2018 17:09

Filistinlileri şiddet kullanarak korkutmanın başarılı olmadığını anlayan El Halil’deki Yahudi yerleşimciler, Filistin halkının geçim kaynağı olan üzüm bağlarını keserek hayat kaynaklarını yok etmeyi amaçlıyor. İsrailli yerleşimciler, El Halil de yalnızca geçen hafta içinde bin 800 üzüm asmasını keserek İsrail’in insanlara karşı değil aynı zamanda doğaya karşı da ne kadar vahşi olduklarını ispatladı. Bir günde El Halil’deki Filistinlilere ait 800 üzüm asmasını kesen Yahudi yerleşimciler, üzüm bağlarını kestikleri bahçe duvarına “Filistin çiftçilere karşı operasyonlarımız sürecek” yazdı.
Öte yandan, Yahudi yerleşimciler, 2018’in başından bu yana Nablus ve Beytüllahim’de Filistinlilere ait üzüm bağlarındaki 30 bin üzüm asmasını kesti.

FİLİSTİNLİLER DOĞRULADI 

El Halil Ziraat Odası Başkanı Mühendis Usame Jerar, "Yerleşimciler tarafından çiftçilere verilen zararın tazmin edilmesine ve işgalcilerin milli ekonomimizi çökertme çabasına karşı koyacağız ve çiftçilerimizin en hızlı bir şekilde üretime geçmeleri için çalışacağız” dedi. Jerar, Yahudi yerleşimci çetelerin, uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Filistinlilerin çiftliklerine saldırılarını sürdürdüklerini ifade etti. Üzüm asmaları kesilen bahçenin sahibi El Halil’den bir çiftçi olan Muhammed Recep, cuma günü bağında çalışma yaptığını ertesi günü tekrar çalışmak üzere geri geldiğinde asmaların kesildiğini görünce yıkıldığını dile getirdi. 

Çiftçi Ebu Recep, Yahudi yerleşimcilerin üzüm asmalarını kestikten sonra tarlasına “Zirai terörizm yok” yazdıklarını belirtti. İsrail polisinin kendisine de Yahudi yerleşimcilerin üzüm asmalarını kestiklerini ifade ettiğini aktaran Ebu Recep maddi kaybının 700 bin dolar olduğunu vurguladı. Ebu Recep, Yahudi yerleşimcilerin yalnızca asmalarını kesmekle kalmadığını ağaçların köklerine zehirli kimyasallar da döktüklerini söyledi.
Duvarlara ve Yahudi Yerleşimcilere Karşı Direniş Teşkilatı Başkanı Yunus Arar, Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerin vahşetine karşı korumasız olduklarını belirterek, Yahudi yerleşimcileri bu uygulamalarından vazgeçirmek ve gasp ettikleri topraklardan sürmek için halk direnişin başlatılması gerektiğini aktardı.
Yahudi yerleşimciler gasp ettikleri toprakların kendilerine ait olduğunu, Filistinlilerin, Yahudilere ait olan topraklarda ziraat yapmasını istemediklerini belirtiyor. Bu sebeple asmalarını kestikleri üzüm bağların duvarına "Zirai Teröre Hayır” yazıyor.  

 

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