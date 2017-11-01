Yakakent'te 3 bin 850 ton balık avlandı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Yakakent ilçesini ziyaret ederek Yakakent Kaymakam Vekili, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner’i ve Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yakakent Kaymakam Vekili 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, ilçenin eğitim, sağlık, ekonomik, nüfus, ulaşım, asayiş ve diğer konular hakkında Vali Kaymak'a brifing verdi. Samsun’da denizde ağ kafeslerde kültür balığı yetiştiriciliği yapılan tek ilçenin Yakakent olduğunu belirten Güner, Yakakent ilçesinde 2015-2016 yılı avcılık sezonunda, bin 915 ton hamsi, bin 410 ton çaça olmak üzere toplam 3 bin 850 ton balık avlandığını belirtti.

Vali Kaymak ise brifingin ardından, yıllık 700 ton defne yaprağı yetişen Yakakent ilçesinde, bu alternatif gelir kaynağının daha da geliştirilmesi talimatını verdi. Vali Kaymak daha sonra Yakakent İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, 155 polis ihbar hattını test etti. Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma’yı makamında ziyaret eden Vali Kaymak, ilçede yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Vali Osman Kaymak, Sosyal Hizmetler Çözüm Merkezi salonunda Yakakent ilçesi muhtarları ile bir toplantı yaparak, muhtarların sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyerek, onların sorunlarına çözüm bulunması noktasında talimat verdi. Vali Kaymak ayrıca muhtarlar toplantısında ayrıca, muhtarlara Yakakent ilçesinde defne yaprağı yetiştiriciliğiyle ilgili dernek kurulmasını destekleyeceklerini belirtti. Yakakent ilçesi ziyaretine ayrıca; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, Sağlık İl Müdürü Yusuf Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Tarım İl Müdürü Nail Kırmacı katıldı.