Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Adana Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Seyhan ilçesindeki bir otelde yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban (45) ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tofik Saleh'in (38) İngilizce ve Arapça tercümanlar aracılığıyla 10 gün süren sorgulamalarında önemli bilgilere ulaşıldı.

Arapça, İngilizce, İsveççe, Almanca, Rusça ve Fransızca olmak üzere 6 dil bilen Danimarka vatandaşı Laban'ın Avrupa'dan örgüte para akışını sağladığı, İsveç vatandaşı Saleh'in ise örgütte silah ve teçhizat temin ettiği belirlendi. Laban'ın 2014 yılında Suriye'ye giderken yanında drone götürdüğünü ve burada diğer örgüt elemanlarına bunun eğitimini verdiği, teröristlerin saldırıya geçmeden önce havadan keşif yaparak plan oluşturdukları belirlendi.

Avrupa'da sansasyonel eylem yapacaklardı

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeyi planladıkları öğrenilen Saleh ve Laban'ın Suriye'de son üç ayda yoğun bir silah ve patlayıcı eğitiminden geçirildiği, Avrupa'da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edildi. Üstlerinde sahte mülteci kimlikleri ve pasaport bulunan teröristlerin gerçek kimlik ve pasaportlarını Türkiye'deki başka bir ilde bıraktıkları, bu ildeki adresten bunları alıp yasal yollardan Yunanistan'a geçtikten sonra Avrupa ülkelerine gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Polisin yaptığı araştırmada, Saleh'in eşi Fatime Saleh'in 2014 yılında Türkiye'ye iki kızıyla Suriye'ye geçtiği sırada son anda vazgeçerek İsveç'e döndüğü, Fatime Saleh'in burada adli makamlara eşinin iki kızıyla DEAŞ'a katıldığını bildirdiği, açılan davaya rağmen Saleh hakkında terör örgütüyle ilgili hakkında herhangi bir aranma kararı bulunmadığı ortaya çıktı. Saleh'in İsveç'te duruşmaya katılmayarak, avukatıyla mail yoluyla irtibat kurduğu tespit edildi.

Karlov'u öldüren polisin fotoğrafı çıktı

Her ikisinin mesleğinin de aşçılık olduğu öğrenilen şüphelilerin üzerinden çıkan görsel materyaller arasında idam edilen eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren ve FETÖ üyesi olduğu iddia edilen polis memuru Mevlüt Mert Altındaş'ın üzerinde Arapça "Biz cihat üzerine Muhammed'e biat ettik, beklentimiz kalmadı" yazılı fotoğraf bulundu. Dijital malzemeler arasında Laban ve Saleh'in çok sayıda kişiyle siperde askeri kamuflaj ve hücum yelekli olarak Kalaşnikof tüfekle çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

Şüphelilerin DEAŞ'a üye oldukları yönündeki suçlamaları kabul etmedikleri, siperde silahlı fotoğraflarının gösterilmesi üzerine de gezdikleri bölgelerde hatıra amaçlı çektirdiklerini iddia ettikleri öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh'i kaldıkları bir otelde yakalamış, adliyeye sevk edilen zanlılar önceki gün nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Fatih Keçe

