15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün Sungurlu’daki iki numaralı ismi olarak bilinen Abdullah S. hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından uzun süren çalışmalar sonunda Abdullah S.’nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğu tespit edildi. Harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdullah S.’nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ’nün Sungurlu’daki iki numaralı ismi olarak bilinen Abdullah S. ile yanında bulunan kimliği açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, her iki şüphelinin gözaltına alındığı evde arama yaptı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Çorum’a getirildi.

Serkan Şansever