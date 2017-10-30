Yakalanan göçmenler spor salonunda tutuluyor

Tosya’da Pakistan ve Afgan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 göçmen yakalandı. Türkiye’ye yasadışı yollarla Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden giriş yapan göçmenler İstanbul’a gitmek için yola çıktıları ve kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi. D-100 karayolunda bir TIR içinde mültecilerin olduğu ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerince takibe alınan 06 FY 22 plakalı TIR, polis kontrol noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramalarda dorsede 147 kaçak göçmenleri yakaladı.

Kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan yaklaşık 147 kişilik Pakistan ve Afganlı kaçak mülteciler, Tosya İlçe Emniyet güçleri tarafından Spor salonunda misafir edildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin göçmenlerin misafir edildiği Kapalı Spor salonuna giderek incelemelerde bulundu. Mültecileri taşıyan TIR şoförü ve 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Tosya Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.

Sedat Ağacıkoğlu