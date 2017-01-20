Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde, yakalanarak tutuklanan 4 PKK’lıdan biri olan Gülsüm Kaya’nın Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Erzincan 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Kaya’nın ‘PKK’nın Karadeniz yapılanmasına yönelik örgüte ‘silahlı üye kazandırma’ çalışmaları için bölgeye geldiği ve bölgede iyice köşeye sıkışan PKK’lı grubun iletişimini yeniden sağlamak ve kırsalda bulunan gruplar ile yeniden buluşma sağlamak için görevlendirildiği ve bölgeye bu şekilde geldiği yapılan incelemeler sonucu anlaşıldı.

Karadeniz’de etkili olmaya çalışan terör örgütü PKK’nın, bölgede zor günler geçirirken yardıma geldiği öğrenilen grup’ta Sivas ile Ordu sınırında öldürülmüştü. Bölgede iyice bağları kopan grupları yeniden bir araya getirmek için Karadeniz’e gelen teröristlerin yakalanması Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk’ün bizzat yönettiği operasyonla oldu.

PKK’nın Karadeniz yapılamasına yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 5 Ekim 2016 tarihinde Erzincan’da yapılan operasyon sırasında yaralı olarak yakalanan PKK ‘lı teröristin sorgusu sonrasında Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında bir sığınak bulundu. Bulunan sığınağın ardından başlatılan geniş çaplı operasyon sonucu Giresun’da bir aracı durduran polisler durumunda şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan sorgularında kırsal kesimdeki terör örgütü mensuplarıyla buluşmak için 3 kişinin daha Giresun’a geleceği bilgisini alan ekipler harekete geçti. Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk’ün bizzat yönettiği operasyonla diğer şüpheliler de kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü PKK terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Resul Yanbul