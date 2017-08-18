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Yakalanan teröristin itirafıyla ortaya çıktı!

Mardin Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Şanlıurfa Terörle Mücadele ve jandarma ekipleri tarafından müşterek düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensupları tarafından gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yakalanan teröristin itirafıyla ortaya çıktı!

18 Ağustos 2017 15:06

Edinilen bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan PKK/KCK terör örgütü mensubu bir terörist, Savur ilçesi Şenocak Mahallesi kırsal alanında teröristlerin mühimmat ve malzeme sakladıkları yeri gösterdi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Mardin İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca teröristin gösterdiği yerde arama yapıldı. Terörist tarafından gösterilen 4 ayrı noktada arama başlatan güvenlik kuvvetleri, 3 noktada çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan 3 noktada yapılan aramalarda, 1 adet araç telsizi, 3 top telsiz kablosu, 1 adet kafa kamerası, 1 adet siyah deri el çantası, 1 adet kamera ayaklığı, 1 adet roket başlığı, 1 adet roket sevk fişeği, 2 adet el telsizi, 1 adet telsiz mandalı bulundu. Teröristin gösterdiği noktalardan birinde ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Etiketler: Mardin Emniyet Müdürlüğü


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