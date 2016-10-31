İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Elimizde PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri var. Bu terörist 14 Temmuz gecesi telsizle kendilerine bir ay boyunca eylem yapmamaları yönünde talimat geldiğini anlatıyor" dediği teröristin kimlik bilgilerine ulaşıldı. PKK'nın sözde Botan eyaleti adını verdiği Siirt-Şırnak kırsalında yakalanan teröristin Erzurum nüfusuna kayıtlı 43 yaşındaki 'Serhat Karayazı' kod adlı Abdulnur Kaplan olduğu öğrenildi.

SÖZDE KONSEY ÜYESİ

Başında Murat Karayılan'ın bulunduğu sözde Halk Savunma Merkez Karargâh Komutanlığı ve PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin 47 kişiden oluşan sözde Askeri Konsey üyesi terörist, Karayılan'ın en güvendiği yakın adamlarından biriydi. 1992 yılında dağ kadrosuna katılan Kaplan, terör örgütünün Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Karadeniz kırsalında 27 silahlı ve bombalı saldırıya bizzat katılmak, planlayıp talimatını vermek suçundan aranıyordu. Terörist Kaplan'ın 2009 yılı Mayıs ayında Kandil'deki Hakurk Kampından 16 kişilik terörist grupla Türkiye'ye sızarak Erzurum kırsalına bölge sorumlusu olarak geldiği bildirildi. "Pir" telsiz kodunu kullanan Kaplan, 2009-2012 yıllarında sözde Erzurum eyaleti Doğu cephesi (Muş Malazgirt, Bulanık, Varto, Erzurum Hınıs, Bingöl Karlıova, Şerafettin Dağı, Kartevin Dağı) alan sorumlusuydu. Son olarak Siirt-Şırnak kırsalını içine alan ve PKK'nın sözde Botan sahası diye adlandırdığı bölge sorumlusu olan Kaplan'ın örgüte yeni katılan teröristlere ideolojik eğitim de verdiği öğrenildi.

30 PEŞMERGEYİ KATLETTİ

Terörist Abdulnur Kaplan'ın son olarak geçen yıl 24 Mayıs 2015'te Türkiye-İran- Irak üçgenindeki Kandil bölgesinin Lolan, Hinere ve Kelaşin bölgesinde İran Kürdistan Demokrat Partisi peşmergelerine yönelik saldırıyı planlayıp organize ettiği bildirildi. Kaplan, 30 peşmergeyi Kandil bölgesine izinsiz girdikleri gerekçesiyle öldürttükten sonra terör örgütünün yayın organı olan bir televizyona röportaj vermişti.

27 SALDIRININ SORUMLUSU

Teröristin katıldığı ve talimat verdiği eylemlerden bazıları şöyle:

7 Aralık 2009'da Tokat'ın Reşadiye İlçesi Sazak Köyünde askeri araca pusu kurup 7 askerin şehit edilmesi

1 Mayıs 2010'da Tunceli Pülümür İlçesindeki Sarıyayla Jandarma Karakoluna düzenlenen ve aralarında karakol komutanı Astsubay Hasan Özüberk'in bulunduğu 4 askerin şehit edildiği, 8 askerin yaralandığı saldırıyı yönetip talimatının verilmesi

29 Temmuz 2011'de Bingöl'ün Karlıova İlçesinin Taşlıçay Köyünde korucubaşı Hacı Alan'ın evine giderken şehit edildiği suikastın talimatını vermek.

10 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 10 terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Şırnak merkezde 7 kg Amonyum Nitrat ve 200 gr TNT bulundu. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde ise , iki barınakta yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi'de ise Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teslim oldu. Irak'ın kuzeyi, Avaşin -Basyan ve Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında da iki silah mevzii ile 7 dinamik hedef imha edildi, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 10 havan mevzii, üç Doçka uçaksavar silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edildi.

Özgür Cebe - Sabah gazetesi