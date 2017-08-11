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Yakalanınca basın mensuplarına 'Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın' dedi

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak ve PKK lehine korsan gösterilere katılmak suçundan 16 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası alan hükümlü uygulamada yakalandı. Adliyeye götürülen hükümlü basın mensuplarına "Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın" dedi.

Yakalanınca basın mensuplarına Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın dedi

11 Ağustos 2017 10:11

Edinilen bilgiye göre, motorize yunus ekipleri Çukurova ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak aracın sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamacanın ardından sürücüyü yakaladı. Uyuşturucu ticareti yapmaktan 15 yıl, terör örgütü PKK lehine korsan gösterilere katılmaktan da 1 yıl 35 gün hapis cezasıyla aranan Mesut Ş., kendisinin isminin Yusuf olduğunu ileri sürerek Yusuf adlı kişi adına düzenlenmiş sahte bir kimlik gösterdi.

Polis şahsı emniyete götürüp parmak izi aldı. Parmak izi sonucunda şahsın Mesut Ş. olduğu belirlendi. Mesut Ş., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarını karşısında gören şahıs, "Takdir Allah'ındır. Sizi çok seviyorum, kendinize iyi bakın" dedi.

Mesut Ş. daha sonra adliyeye götürüldü. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, yakalanma


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