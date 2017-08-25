Yakalanınca iyileşen dilenciden 730 lira para çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan hızlı ve olumlu sonuçlar alınıyor.

Yapılan çalışmalarda önemli ayrıntılar dikkat çekiyor. Altınordu ilçesinde cuma namazı öncesi ve sonrasında koltuk değneği ile yürümekte zorluk çektiğini göstererek dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından götürülmek istendi. Bu sırada koltuk değneği olmadan yürümeye başlayan ve Zabıta Amirliğine götürülen adı açıklanmayan kişinin üzerinden 730 lira para çıktı. Dilencinin bu parayı cuma namazı öncesi ve sonrasında topladığı öğrenildi.

Hakkında tutanak tutulan dilenciye Kabahatler Kanunu’na göre 109 lira ceza kesilirken, dilencinin üzerinden çıkan kağıt ve madeni paralara da el konularak kamuya aktarıldı.

Metin Akyürek

