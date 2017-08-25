Diğer
Kategoriler

Yakalanınca iyileşen dilenciden 730 lira para çıktı

Ordu’da koltuk değneği ile yürümekte zorluk çektiğini göstererek dilenen bir kişi, cuma namazı sonrası cami önünden zabıta tarafından götürülürken bir anda yürüdü. Dilencinin üzerinden 730 lira para çıktı.

Yakalanınca iyileşen dilenciden 730 lira para çıktı

25 Ağustos 2017 14:48

Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda dilencilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan hızlı ve olumlu sonuçlar alınıyor.

Yapılan çalışmalarda önemli ayrıntılar dikkat çekiyor. Altınordu ilçesinde cuma namazı öncesi ve sonrasında koltuk değneği ile yürümekte zorluk çektiğini göstererek dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi şikayet üzerine zabıta ekipleri tarafından götürülmek istendi. Bu sırada koltuk değneği olmadan yürümeye başlayan ve Zabıta Amirliğine götürülen adı açıklanmayan kişinin üzerinden 730 lira para çıktı. Dilencinin bu parayı cuma namazı öncesi ve sonrasında topladığı öğrenildi.

Hakkında tutanak tutulan dilenciye Kabahatler Kanunu’na göre 109 lira ceza kesilirken, dilencinin üzerinden çıkan kağıt ve madeni paralara da el konularak kamuya aktarıldı. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: dilenci, ordu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç