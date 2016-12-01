Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda çevre illerde yaşanan sahte altınla dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yaparak sivil polisleri sarraflara yerleştirdi. Sarrafların bulunduğu bölgeye daha önce Adıyaman, Erzurum, Erzincan ve Bingöl'de sahte altınla 6 ayrı dolandırıcılık yapan ve aranan A.D'nin (25) geldiğini fark eden polisler takibe başladı. Kuyumcular Çarşısı'nda bir sarrafa girerek sahte bileziği satmaya çalışan kadın takipte olan polisler tarafından suç üstü yakalandı.

Suç üstü yakalanan ve bir çok ilde suça karıştığı tespit edilen kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan şüpheli kadın " Nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Yakalanan şüpheli A.D'nin, daha önce Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kadir Avcı'ya ait sarraf dükkanına gelerek altın suyuna batırılmış sahte bileziği 9 bin liraya satmıştı. Altın bileziğin sahte olduğunu sonradan fark eden kuyumcu Avcı, dolandırıcı kadını yakalatana 10 bin lira ödül vereceğini açıklamıştı.

Halil İbrahim Varlı

