Yakılacak odunları sanat eserine dönüştürüyor

Her zeytin sezonu sonrasında zeytinliklerde bakım olarak gençleştirme budamaları yapılıyor. Bu budamalardan çok miktarda zeytin odunu elde ediliyor. Şimdiye kadar bu odunlar bölge halkının en büyük yakacak kaynağı olurken ahşap işleme atölyesi sahibi Niyazi Kahraman bu odunları yemek masası, sehpa, kaşık, tabak, servis tepsisi ve çeşitli eşyalara dönüştürüyor. Kendi atölyesine getirdiği zeytin odunlarını belli bir süre işleyen ve dinlendiren Karaman, daha sonra ağacın şekline ve rengine göre çeşitli materyallere dönüştürüyor.

Zeytin odunlarının yanıp kül olmasındansa böyle bir şekilde değerlendirilmesini istediğini ifade eden Niyazi Karaman, “Genelde mutfak ekipmanları, mutfakta kullanılan gereçler, otel, restoran servis malzemeleri, servis tahtaları. Bilinen ağaçlardan bunu işleyemiyoruz. Bunları belli bir süre bekletiyoruz. Kurutuyoruz. Yakılması gereken ağaçları biz tekrar objeye çeviriyoruz” dedi.

Emrah Elmas

