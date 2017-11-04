Yakılan PTT şubesi tekrar açıldı

Kobani protestolarında tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen PTT şubesinin yerine yenisi yapılarak faaliyete geçirildi. Yaklaşık üç yıldır Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında faaliyet gösteren PTT şubesinin yeni binası halkın hizmetine sunuldu.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, 6-7 Ekim olaylarında yakılan PTT şubesinin yine aynı yerinde yapıldığı belirterek, "Yeni şubemiz çok şükür bitti ve hizmete başladı. Yeni PTT şubemiz 2 katlı ve 800 metrekare üzerine yapıldı. Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılan PTT şubemiz Malazgirt halkımıza hayırlı olsun. Artık o günler geride kaldı. Malazgirt ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız çok şükür huzur ve güven için yaşamını sürdürmekte. Bu ilçemizdeki huzur ve güven ortamını sağlamak için kolluk kuvvetlerimiz her daim gece gündüz çalışmakta. Yeni yapılan PTT şubemiz Malazgirt halkına hayırlı olsun. Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. İlçemize çok güzel bir eser daha kazandırdıkları için" ifadelerini kullandı.

Veysel Eşin