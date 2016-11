Taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan sanık mahkemede verdiği ifadede, "Kafamın üzerinden kurşunlar geçti. Hemen başımı eğerek can havliyle aracıma bindim. Araba arızalıydı, viteste bozuktu, kaçmak için aracı sürdüm. Davut K.’yı hiç fark etmedim" dedi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Ö.K., Y.Ç. ve başka suçtan tutuklu sanık B.B. ile tutuksuz sanıklar O.C., C.T., avukatlar ölen Davut K.’nın yakını N.K. duruşma salonunda hazır bulunurken, Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu sanık M.Y. ve Gaziantep’te ikamet eden tutuksuz sanıklar M.Y. ile Y.Ç. de Gaziantep Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.

"’Seni avradım yaparım’ dedi, tartıştık"

Sanık M.Y. savunmasında, olayı şöyle anlattı: "31.03.2016 günü kızım ve kız arkadaşım ile evimde istirahat ediyordum. Ö.K. ve M.Y.’ye araç alımı ile ilgili 5 bin TL borcum vardı. Hasta olduğum için bunlar yanıma geldi. Benim üzerimde hasımlarım olduğu için sürekli silah vardı. Ben de O.C.’den alacağım var, ondan alıp vereyim dedim. M.Y., Ö.K. ile B.M.Y. ve kız arkadaşım A.İ. ile birlikte O.C.’nin evine gittik. Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokağı’nda binayı bilmediğim için C.T.’yi arayarak onun da gelmesini istedim, o da gelerek bana binayı gösterdi, zile bastı, kimse çıkmadı. O sıra ’Ne geziyorsun burada’ diye bir ses geldi. Davut K. yanıma gelerek, ’O.C.’nin borcu bana geçti, sana da 5 bin TL ceza kestim. Bir daha buraya gelme. Gelirsen seni avradım yaparım’ dedi. Ben de yanımda ailemin olduğunu, hakaret etmemesini söyledim, arabaya yöneldim. Arkamdan gelerek ’Seni kendime avrat edeceğim demedim mi? Nereye gidiyorsun?’ diyerek aracıma tekme atıp, ağır hakaretler etti. Yanımdaki Ö.K.’ye ve bana vurunca yanımdaki silah ile iki el rastgele ateş ettim. Bindim araca gittim, Davut K.’yi araba ezmiş, onu bile görmedim."

En yakın arkadaşı otomobille kazara ezmiş

Taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan sanık O.C. ise mahkemede sorgu ve savunmasında, "Davut ağabey ile olay günü çay içiyorduk. Çok yakın arkadaşım olur. M.Y. binaya geldi, Davut K. ile M.Y. arasında küfürleşmeler oldu. Sonra Davut, M.Y.’yi aracından indirdi, tartışma büyüyünce Ö.K. ile M.Y.’nin silah çektiğini gördüm. Kafamın üzerinden kurşunlar geçti. Hemen başımı eğerek can havliyle aracıma bindim. Araba arızalıydı, viteste bozuktu, kaçmak için aracı sürdüm. Davut K.’yı hiç fark etmedim" diye konuştu. Tutuklu sanık Y.Ç. de olayla hiçbir alakası olmadığını belirterek, "Ben iş aramak için olaydan 20 gün önce Kayseri’ye geldim. Talas’ta bir ev tuttum. Olay günü C.T. ile birlikte geziyorduk. Bana iş bulacak olan M.Y.’nin birisinden alacağı olduğunu bizim de yanında olmamızı istemiş. Biz de olay yerine gittik. Biz uzakta bekledik, tartışmalar, çığlık sesleri falan duydum. Davut K., M.Y.’ye ağır hakaretler ediyordu. Kargaşayı gördüm,silah seslerini duyunca araçta bulunan tüfeği alıp havaya 3 el ateş ettim, korkutmak için. Daha sonra da kaçarak eve geldim" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’ten araba almak için Kayseri’ye geldiğini ve başına böyle bir olay geldiğini söyleyen tutuklu sanık Ö.K., "Olay günü M.Y. ile Davut K. arasında tartışma çıktı. Bana da sen kimsin diyerek gelip itekledi, geri çekildim. Davut K. hırçınlaşmaya başladı. M.Y.’ye küfürler etti, Davut’un yanında da birileri vardı. Silah sesi duyunca ben de bir el havaya ateş ettim. Davut yanındaki arkadaşlarının aracına binecekti, ayağa kaydı, kaldırımdan yola düştü, o araç da manevra yapıp, Davut’un üzerinden geçti. Ben paramı alıp, gidecektim, hiç husumetim yoktu" dedi. Olay günü M.Y.’nin istediği adresi göstermek için olay yerine geldiği söyleyen tutuksuz sanık C.T. ise, "M.Y. ile Davut K. tartıştı, daha sonra M.Y.’nin ateş ettiğini gördüm. Davut kaldırımdan yola düştü. O.C.’nin sürdüğü aracın Davut’un üzerinden geçtiğini gördüm" dedi. Diğer sanıkların savunmalarının ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.