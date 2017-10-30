Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ayaz vize krizini değerlendirdi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz, son yaşanan krizin Türkiye ile ABD arasında son yıllarda bolca stres yüklenen ilişkinin artık dışa vurmasının tezahürü olduğuna dikkat çekerek; Türkiye ile ABD arasında son yaşanan vizelerin karşılıklı olarak askıya alınması ikili ilişkilerin uzunca süredir iyi gitmediği bir atmosferde son gelişme olarak konunun tartışılmasına vesile olduğunu belirtti.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler ve ülkelerin farklı pozisyonları sorunun kronik bir hal almasına neden olduğunu ifade eden Ayaz sözlerine söyle devam etti: “İlişkilerin son dönemde krize girmesinin nedenleri arasında 15 Temmuz Darbe girişimi, Fethullah Gülen’in iadesi ve Reza Sarraf davası gelmekte. Halkbank’ın üst düzey yöneticisinin ABD’de tutuklanması, eski Bakan Zafer Çağlayan hakkında çıkan tutukluluk kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarından ikisinin tutuklu olması ile çıkan silah satış yasağı ve tabi ki Ruslarla yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması. Görüldüğü gibi ikili ilişkilere konu olan çok fazla mesele var ve hepsi de çok ciddi meseleler. Vize krizi de aslında birçok mesele sonunda ortaya çıkmış bir durum.”

Ayaz: “Tarih boyunca Türkiye ile ABD arasında birçok kriz yaşandı”

Türkiye-ABD İlişkilerinin tarihi boyunca birçok kez inişler ve çıkışlar yaşadığını dile getiren Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Erhan Ayaz “Kuşkusuz Türkiye-ABD İlişkileri iki ülkenin dış politika tarihleri içerisinde çok derin öneme sahip bir yer tutmaktadır. İlişkilerin mazisinin çok gerilere dayandığını dikkate aldığımızda ilişkilerin tarihi boyunca her şeyin güllük gülistanlık olmasını beklemek hayatın normal seyrine aykırı bir durumdur. Türkiye ile ABD arasında da tarih boyunca birçok kriz yaşanmıştır. 1964 Johnson Mektubu, 1974 Haş Haş ekimi krizi, İncirlik’in kapatılması, 2003 yılındaki 1 Mart Tezkeresi krizi ve ardından Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentinde yaşanan çuval olayı ikili ilişkilerde önemli krizler olarak akla gelen ilk örnekler olarak göze çarpıyor. Obama’lı yıllara geldiğimizde ise büyük bir hayal kırıklığı görmekteyiz. Obama Başkan seçildikten sonra Ankara ile pozitif bir ilişki kurmaya çalışmıştır. George W. Bush’un Irak ve Afganistan’da yaşattığı tahribatı düzeltmek isteyen Obama, İslam dünyasına açılan kapı olarak AKP hükümeti ve Türkiye’yi görmüştü. Ancak “One minute” ile başlayan Türkiye-İsrail ilişkilerindeki kopuş, İran’ın nükleer takas anlaşmasına karşı Türkiye’nin Batı’dan farklı pozisyonu ve BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği sırasında kullandığı “hayır” oyu, Arap Baharı ile sonrasındaki Mısır ve Suriye’de yaşanan krizdeki farklı pozisyonlar Obama döneminde ilişkilerin istenilen yakınlaşma sağlanamamasının nedenlerinden bazılarıdır” dedi.

Ayaz: “Türkiye-ABD ilişkilerde Obama’nın ikinci dönemine ise deyim yerindeyse Suriye krizi damga vurmuştur”

PYD’nin Suriye’de silahlandırılmasının Türkiye açısından çok büyük bir problem olduğunu dile getiren Ayaz, “ABD’nin Rakka operasyonu için yerel Kürt unsurlara verdiği silahlar ısı güdümlü füzeler, ağır makinalı tüfekler, otomatik silahlar, ağır otomatik silahlar, zırhlı araçlar, hatta ve hatta tanklardan oluşmaktadır. Bugüne kadar bilinen yaklaşık olarak 2 bin tır silah PYD’ye iletilmiştir. ABD’nin Türkiye’nin terör örgütü olarak ve PKK’nın devamı olarak gördüğü PYD’yi bu denli silahlandırması Türkiye açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

Ayaz; “ABD’nin PYD’ye sadece silah vermesi tek parametre değil”

Türkiye açısından asıl hayal kırıklığı ABD’nin başta PYD olmak üzere yerel Kürt unsurlarına silah vermesiyle birlikte kendi bayrağıyla himaye etmesi olduğuna dikkat çeken Erhan Ayaz; “Bu adımların Trump döneminde atılıyor olması aslında ABD dış politikasında Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında farkın olmadığını, politikalarında devamlılığın olduğunu bizlere yeniden hatırlatıyor. Obama’yı SDG, PYD, YPG konusunda çok eleştirdik ancak Trump’ta görüldüğü gibi hiç arzu etmediğimiz adımları atmakta çekinmiyor. Vize krizine Türkiye’nin verdiği yanıt olması gereken bir yanıt olmuştur. Ancak açıkça söylemek gerekir ki Türkiye ABD ile yaşadığı herhangi bir krizden –kriz içerisindeki haklılık payı ne olursa olsun- olumlu olarak etkilenmez” diye konuştu.