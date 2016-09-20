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Yakın Doğu Koleji 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılına Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk özel okul olma özelliğini taşıyan Yakın Doğu Koleji, 2016-2017 Eğitim Öğretim yılına 6’ıncı sınıflarda dün, diğer tüm sınıflarında ise bugün başladı.

Yakın Doğu Koleji 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılına Başladı

20 Eylül 2016 14:11

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk eğitimine hizmette 23 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Yakın Doğu Koleji 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Okul müdürü Işılay Arkan törende velilere ve öğrencilere hitap ettiği konuşmasında, seçkin, dinamik ve deneyimli öğretmen kadrosuyla temel amacın aktif öğretim ortamı içinde en iyi eğitim hizmetini vererek, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun gençler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Arkan ayrıca, Yakın Doğu Kolej’inin bir öğrencinin eğitim ve öğretimi adına her türlü ihtiyacına cavap verebilen bir okul olduğunu da vurguladı. Tüm bunların geçtiğimiz yılın sınav sonuçlarına, spor başarılarına ve kültürel aktivitelerine bakılarak da anlaşılacağını ifade eden Arkan, tüm velilerine Yakın Doğu Koleji’ni tercih ettiklerinden dolayı teşekkür etti.
 

Etiketler: 2016-2017 eğitim öğretim yılı, yakın doğu koleji


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