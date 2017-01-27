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Yakın Doğu Koleji öğrencileri atletizmde Türkiye şampiyonu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İstanbul’da 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya katılan 5 sporcu farklı branşlarda dereceler elde ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne şampiyonluğu getirdikleri belirtildi..

Yakın Doğu Koleji öğrencileri atletizmde Türkiye şampiyonu

27 Ocak 2017 16:18

Türkiye Şampiyonu, İkincisi ve Üçüncüsü Yakın Doğu Kolejinden

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Azad Etkü yüksek atlama 16 yaş kategorisinde 1.85 lik atlayışıyla Türkiye şampiyonu oldu. Azad Etkü, bu başarısıyla Türkiye Milli Takımı kamplarına davet alan sporcular arasında yer aldı.

Sırıkla Atlamada Türkiye İkinciliği

Sırıkla atlamada Hasan Avkat, 16 yaş kategorisinde 3m atlayarak Türkiye ikincisi geldi. Hasan Avkat da başarısından dolayı Türkiye Milli Takım kampına çağrılan isimlerden oldu.

Uzun Atlamada Bronz Madalya

Milli Takımda yer alan Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Mustafa Yorulmaz da, yıldızlar kategorisi uzun atlamada 6.58 atlayarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Engelleri Aştılar

Milli atakımda yer alan Kubilay Tok, yıldızlar kategorisi 60m engellide 8.55 koşarak Türkiye dördüncüsü, Sude Kadıoğlu da, yıldızlar kategorisi gülle atmada 11m 2cm atışıyla Türkiye beşincisi olmaya hak kazandı.

“1300 Sporcu Arasında Gururla Döndük”

Sporcularla ilgili duygularını ifade ederken duygulu anlar yaşayan Yakın Doğu Koleji atletizm antrenörleri Özgür Kıralp ve Niyazi Serhaner, öğrencilerin her biriyle ayrı ayrı gurur duyduklarını belirttiler. Antrenör Özgür Kıralp yaptığı kısa konuşmada, Türkiye Şampyiyonasında yer alan 1300 sporcu arasından şampiyonlukla dönmelerini sağlayan sporcuları, okullarına yaşattıkları gurur ve mutluluktan dolayı tebrik etti.
 

Etiketler: atletizm, Yakın Doğu Üniversitesi


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