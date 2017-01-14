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Yakın Doğu Kolejinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ölümünün 5. yılında Yakın Doğu Koleji’nde düzenlenen törenle anıldı.

Yakın Doğu Kolejinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı

14 Ocak 2017 20:23

Yakın Doğu Koleji 6. Ve 7. Sınıflar binası ile GCE binasında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, öğrenciler tarafından merhum Rauf Denktaş’ın Kıbrıs mücadelesi ile ilgili görüşlerini içeren konuşmalar yapıldı, öğrenci ve öğretmenler Denktaş’ı anlatan şiirler okudu.

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Rauf Raif Denktaş’ın hayatı olduğunu, 88 yıllık hayatında vermiş olduğu mücadeleden hiç vazgeçmediğini belirtti.
Rauf Raif Denktaş’ın, yalnızca Kıbrıs Türkü için değil, tüm Türk dünyası için öneminden bahseden Kolej Müdürü Arkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Rauf R. Denktaş’a üstün hizmet Şeref Madalyası verdiğini, Kıbrıs konusundaki görüşlerinin doğrulanması nedeniyle “Liderlik Ödülü” aldığını, ömrünün son dakikalarına kadar devletin varlığını vurgulayan ve Kıbrıs Türklerine sürekli, ”Devlete ve bağımsızlığa sahip çıkın, Anavatan Türkiye`ye güvenin” çağrısı yapan bir lider olduğunu anlattı.

Işılay Arkan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, hasta yatağında dahi devleti düşünen, Kıbrıs Türk halkının, geleceğe bakarak, geçmişte yaşananların bir daha olmaması için dik durması gerektiğini, Türklüğüyle gurur duyarak, Atatürk ilkelerinden taviz vermemesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını Denktaş’ın sözleriyle tamamladı. Arkan, “Devlet demek hürriyet demektir, dimdik ayakta durup, kimsenin boyunduruğu altına girmemek demektir. Bağımsızlığınızdan asla vazgeçmeyin” dedi. 

Etiketler: anıldı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Yakın Doğu Kolejinde


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