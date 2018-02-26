Yakın Doğu Üniversitesi, Almanya'da altın kazandı

Çeşitli kategorilerde kadın ve erkek yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Münih Open Jiu Jitsu turnuvasında, Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil eden Joao Paulo Sousa da Silve, NO-GI, Master 1 orta sıklette birinci gelerek Yakın Doğu Üniversitesi’ne altın madalya kazandırdı.

Yıllardır Jiu Jitsu ile ilgilenen Silve’nin farklı yarışmalardan birçok altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.

Silve: "Mutluluk verici"

Yakın Doğu Üniversitesi adına organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Joao Paulo Sousa da Silve, altın madalyanın sahibi olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Joao Paulo, “Heyecanlı ve güzel bir atmosferdi. En iyi şekilde dövüşerek rakiplerimi geride bırakmayı başardım. Bu spora 7 yaşında başladım. Brezilya’da birçok yerel ve ulusal şampiyonluklar elde ettim. Geçen yıl iki ikincilik elde etmiştim. Yakın Doğu Üniversitesi’ne başantrenör Diogo Moraes Azevedo’nun daveti üzerine geldim. Burada bu sporla ilgilenen birçok arkadaş edindim. Sıkı ve yoğun tempoda antrenmanlar yapıyoruz. Profesyonel gelişimimizin yanında uluslararası düzeyde sporcular yetiştiriliyor. Özelde Yakın Doğu Üniversitesi genelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil edebilmek için bu tür yarışmalarda yer almak önem taşıyor. Yeni başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle görüşlerini paylaştı.