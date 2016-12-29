Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş deplasmanında

Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş deplasmanında

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, Beşiktaş deplasmanında

29 Aralık 2016 13:34

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında yarın saat 19.00’da Akatlar Spor Salonu’nda Beşiktaş ile oynayacak.

Bu maç öncesinde yazılı açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maçın sıralama açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, zorlu mücadeleye hazır olduklarını söyledi. Beşiktaş’ın ligin tecrübeli ve iyi kadroya sahip takımlarından biri olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, bu maçın siyah-beyazlılar için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, “Türkiye Kupası'na katılmak için bu son maçları olacak. Kupaya girecek ilk 8 takımın 4’ü girmeyi garantiledi. Diğer takımlarda mücadele ediyor. Dolaysıyla Beşiktaş için Türkiye Kupasına girebilmek adına bu maç ayrı bir önem taşıyor” dedi.

Kalaycıoğlu, zor maçlardan birine çıkacaklarını ifade ederek, “Takım olarak yoğun çalıştık, kendimizi mücadeleye hazır hissediyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Mücadele gücü yüksek kaliteli bir kadroya sahibiz. Pota altında sayılar üretebilmek için 40 dakika boyunca sahada en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler: beşiktaş, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, maç, Yakın Doğu Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç