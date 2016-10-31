Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Essence Carson Yakın Doğu Üniversitesi ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

“Carson Takımımıza büyük katkı sağlayacağını inanıyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi A.Hulki Kahvecioğlu transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sezon üç kulvarda birden zirve yarışında olacağımız için, kadromuzu çok kaliteli oyuncularla takviye ettik. WNBA’ DE şampiyon olan Los Angeles Sparks forması altında başarılı maçlar çıkaran ve Türkiye’ye ilk kez dört yıl önce bizim getirdiğimiz Essence Carson’un takımımıza büyük katkı yapacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Essence Carson: “Gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettim”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadrosunda çok iyi oyuncuların bulunduğunu belirten Essence Carson’da, “Yakın Doğu Üniversitesi’nden gelen transfer teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Yeni takımımın başarılı olması için, diğer arkadaşlarımla birlikte, elimden geleni yapamaya hazırım. Tüm basketbol camiasının bildiği gibi Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımının bu seneki hedefi mücadele ettiği tüm kupaları kazanmak. Ben de bu yıl WNBA’ DE kazandığım şampiyonluk kupasının yanına bir EUROCUP Şampiyonluğu eklemek istiyorum” şeklinde konuştu.

