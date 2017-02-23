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Yakın Doğu Üniversitesi EuroCup Çeyrek Final’de ESBVA Lille ile eşleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın Kadınlar EuroCup çeyrek finaldeki rakibi Euroleague’den gelen Fransız takımı ESBVA Lille oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi EuroCup Çeyrek Finalde ESBVA Lille ile eşleşti

23 Şubat 2017 16:02

Yakın Doğu Üniversitesi çeyrek finalde ilk maçına deplasmanda 7 Mart’ta, ikinci maçına ise 10 Mart’ta kendi evinde çıkacak. Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek final turundaki maçta rakibine sayısal üstünlük sağlaması durumunda yarı finale yükselecek. Kupada yarı final serisi 21-24 Mart, final maçları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
  Yakın Doğu Üniversitesi yarı finale çıkması durumunda, Good Angels Kosice ile Galatasaray maçının galibi ile yarı finalde yarışacak.
  EuroCup çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  Wisla Can Pack (Polonya) - Hatay Büyükşehir Belediye
  Galatasaray - Good Angels Kosice (Slovak Cumhuriyeti)
  ESBVA Lille (Fransa) - Yakın Doğu Üniversitesi
  Bellona AGÜ - BLMA Montpeiller (Fransa)

  Zafer Kalaycıoğlu: “Zor bir kura çektik sert bir maç bizi bekliyor”
  Kura çekimi sonrası değerlendirmede bulunan rakibi Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zor bir kura çektiklerini ve rakipleri ile zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Zor bir kura çektikleri için yakınmayacaklarını ifade eden Kalaycıoğlu, final hedeflerini gerçekleştirmek için gerekeni yapacaklarını söyledi. Fransız ekip ESBVA Lille’in Euroleague takımı olduğunu hatırlatan Kalaycıoğlu, Avrupa’da ülke olarak Rusya’dan sonra ikinci sırada yer alıyorlar. Oyuncuları önemli roller alıyor. İlk maçın sert bir maç olacağı kesin. İkinci maçın kendi evimizde oynanacak olması avantajını kullanmak önemli. Rakip ayıracak durumumuz yok bütün takımlar birbirine yakın durumda. Biz gönlümüzde yatan başarının gelmesini istiyoruz” dedi.

  “Şu an Avrupa’ya konsantre olamayız”
  Sert rakipleri için pek bir hazırlık şansı bulamayacaklarını belirten Kalaycıoğlu, “Şu an önümüzde Türkiye liginde Girne Üniversitesi maçı var. Ardından 1-4 Mart tarihleri arasında Türkiye Kupası maçları var. Ardından 6 Mart'ta Fransa ya gideceğiz o yüzden pek bir hazırlık şansımız olmayacak ancak biz bunları düşünerek bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda ev sahibi olabilme avantajını elde etmeyi düşünerek mücadele ettik. Tabi yine gereken tüm hazırlıkları yapacağız. Hafta sonu bir mağlubiyetimiz bulunan Girne üniversitesi maçı şu an bizim için önemli çeyrek finale kadar önümüzdeki maçlara konsantre olacağız” şeklinde konuştu.

Etiketler: Kadınlar Eurocup, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı


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