Yakın Doğu Üniversitesi ile Reyer Venezia arasındaki karşılaşma 8 Şubat Çarşamba günü saat 22.30’da, City Arena: Venezia- Mestre, Palasport Taliergio Salonu’nda oynanacak.

Kalaycıoğlu: "Hedefimiz kupayı kaldırmak"

İtalya deplasmanında çıkacakları zorlu maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerinin final oynamak olduğunu belirterek, İtalya’dan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. EuroCup’a kalan sekiz takımın çok kuvvetli takımlar olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, “Mücadele ettiğimiz D grubundan iki takım da yer alıyor 8’li grupta. Hedefimiz kupa kaldırmak, Avrupa’ya öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak için bugüne kadar oynadığımız sert maçlardaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularım zor bir dönemece girdiğimizin ve zorlu rakiplerimizin farkında. Reyer Venezia ile sertlik derecesinin yüksek olduğu bir maçta sahadaki kontrolü elimizde tutarak en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanıp bir sonraki tura devam etmeyi heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.