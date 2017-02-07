Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCup’ta 3. Tur ilk maçına çıkıyor

Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCup’ta 3. Tur ilk maçına çıkıyor

FIBA Kadınlar EuroCup’ta sezon başından beri yenilgisiz ilerleyişini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, üçüncü tura kaldığı 8’li eşleşmelerde ilk maçına deplasmanda İtalya’nın Reyer Venezia takımı karşısında çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, EuroCupta 3. Tur ilk maçına çıkıyor

07 Şubat 2017 15:44

Yakın Doğu Üniversitesi ile Reyer Venezia arasındaki karşılaşma 8 Şubat Çarşamba günü saat 22.30’da, City Arena: Venezia- Mestre, Palasport Taliergio Salonu’nda oynanacak.

  Kalaycıoğlu: "Hedefimiz kupayı kaldırmak"
  İtalya deplasmanında çıkacakları zorlu maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hedeflerinin final oynamak olduğunu belirterek, İtalya’dan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. EuroCup’a kalan sekiz takımın çok kuvvetli takımlar olduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, “Mücadele ettiğimiz D grubundan iki takım da yer alıyor 8’li grupta. Hedefimiz kupa kaldırmak, Avrupa’ya öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin adını yazdırmak için bugüne kadar oynadığımız sert maçlardaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Oyuncularım zor bir dönemece girdiğimizin ve zorlu rakiplerimizin farkında. Reyer Venezia ile sertlik derecesinin yüksek olduğu bir maçta sahadaki kontrolü elimizde tutarak en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum, kendi basketbolumuzu oynayarak maçı kazanıp bir sonraki tura devam etmeyi heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler: FIBA Kadınlar Eurocup, Yakın Doğu Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!