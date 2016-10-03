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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 34. Dünya Spor Hekimliği Kongresi'nde başarıyla temsil edildi

34. Dünya Spor Hekimliği Kongresi, Türkiye ve Slovenya Spor Hekimleri Birliklerinin ortaklaşa organizasyonuyla Slovenya'nın başkenti Ljubljana’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 34. Dünya Spor Hekimliği Kongresinde başarıyla temsil edildi

03 Ekim 2016 16:34

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Ulaş Yavuz Slovenya'nın başkenti Ljubljana da düzenlenen 34. Dünya Spor Hekimliği Kongresi bünyesinde yer alan 'Sports Physician Development Course' a davetli konuşmacı olarak katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, her iki yılda bir yapılan ve 34.üncüsü düzenlenen kongrenin bu yılki organizasyonu Türkiye ve Slovenya Spor Hekimleri Birliklerinin ortaklaşa organizasyonuyla gerçekleştirildi. Dünyanın bir çok yerinden çok sayıda araştırmacı ve klinisyenin çalışmalarını paylaşma olanağı bulduğu kongrede sporun sağlık üzerine etkileri ve sporcu sağlığıyla ilgili en son gelişmeler ilgiyle takip edildi.

Takım Doktorluğu Gelişim Kursuna rekor sayıda katılım
Kongrede yer alan takım doktorluğu gelişim kursuna rekor sayıda katılım sağlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Hasan Ulaş Yavuz bir çok farklı ülkeden takım doktorlarının katıldığı kurs bünyesinde 'Ergogenic aids and supplements', 'Nutrition in elite athletes' ve 'Doping control in elite athletes' eğitimlerini verdi. Açıklamada, elit sporcularda beslenme konusunda, elit sporcuların sağlıklarını korumakla birlikte performanslarını arttırmaya yönelik beslenme şekilleri, antrenmanda oluşan sıvı ve enerji kayıplarının nasıl karşılanması gerektiği tartışıldığı belirtildi. Son zamanların üzerinde çok konuşulan konusu olan ergojenik yardım ve suplement sunumunda dünyadaki son gelişmeler ışığında performans arttırımına katkısı olabilecek suplementler, bu suplementlerin doğru ve yerinde kullanımı ve yanlış uygulamaların oluşturabileceği sorunlar ele alındığı vurgulandı. Elit sporcularda doping kontrolü sunumunda takım doktorunun dopingle mücadelede alması gereken rol ve dikkat etmesi gereken konuların masaya yatırıldığı kongrede bir sonraki "Dünya Spor Hekimliği Kongresi"'nin 2018'de Brezilya'nın Rio kentinde yapılacağı açıklandı. 

Etiketler: Yakın Doğu Üniversitesi


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