Yakın Doğu Üniversitesi ilk kez şampiyon oldu

Yakın Doğu Üniversitesi, Gaziantep Şahinbey Spor Salonu’nda organize edilen 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 75-59'luk skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Yakın Doğu, 2016-2017 sezonunda lig, Türkiye ve Eurocup’ta şampiyon olmuştu. Kıbrıs ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. Yakın Doğu Ünivertsitesi’ne şampiyonluk kupasını ve madalyaları Gaziantap Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

Karşılaşmanın MVP’si (En değerli oyuncusu ise Yakın Doğu’dan 21 sayı ile mücadele eden Kayla Mc Bride seçildi.

Oğuzhan Ort - Orhan Erkılıç

