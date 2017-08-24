Yakın Doğu Üniversitesi, Kuanitra Holingsvorth ile devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Geçen yıl kadromuza dahil ettiğimiz Holingsvorth ile yolumuza devam ediyoruz” denildi.

1988 doğumlu ve 1,96 boyundaki yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Yakın Doğu Üniversitesi formasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 12.8 sayı, 7.3 ribaunt, 0.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2016-2017 sezonunda Kadınlar EuroCup’ta 13.6 sayı, 8.4 ribaunt 0.5 asist ortalamaları kaydeden oyuncu, Türkiye Kupası’nda 14.3 sayı, 7.7 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları elde etti. Türkiye Milli Takım formasıyla da EuroBasket2017’de maç başına 15,6 sayı, 9,0 ribaunt,0,2 asist kaydetti.

Bugüne kadar Eurocup Şampiyonluğu, Türkiye Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupalarını kazanma başarısı gösteren Holingsvorth’un kariyerinde Euroleauge tecrübesi de bulunuyor. 2009 yılında Minnesota Lynx tarafından draft edilerek Tecrübeli oyuncu, WNBA’de oynamaya başlayan oyuncu sırası ile New York Liberty, Washington Mystics ve Seattle Storm takımlarının formalarını giydi. Holingsvorth, Avrupa’nın en önde gelen kadın basketbol organizasyonlarından biri olan Ekateringburg formasıyla da mücadele etti.

Holingsvorth: “Bu sezon daha da fazla çalışmalıyız”

Yakın Doğu Üniversitesi ile üç kupa kazanarak kariyerinin en yüksek seviyesine ulaştığını dile getiren Kuanitra Holingsvorth, güçlü ve başarılı bir takımla mücadeleye devam edecek olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Yenilenen sözleşmesine imza attığı törende konuşan Holingsvorth, “Geçen sene iyi bir sezon geçirdik, çok başarılı olduk, kazanabileceğimiz bütün kupaları kazandık. Bu sene bizden beklentiler yine aynı, artık Euroleague’deyiz ve burada daha fazla çalışmaya ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz, daha zor bir seviye bizi bekliyor. Eurocup’ta gelen başarının Euroleague’de da başarı getireceğinin bir garantisi yok. Türkiye Ligi’nde ve Euroleague’de oynayacağımız her maçta yüksek bir mücadele olacak. Burada hazırlıklı olmamız önemli, her maça birer birer odaklanmalıyız ve umuyorum ki bu sezonu da geçen sezon olduğu gibi mutlu bir şekilde sonlandırırız” dedi.

Cemal Batur: “Kuanitra bizim için büyük güç”

İmza törenine katılan ve Kuanitra Holingsvorth ile yeniden sözleşme imzalamanın kendilerini gururlu hissettirdiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Batur, “Takımımıza önemli katkılar sağlayan ve kadın basketbolunun en önemli isimlerinden biri ile yola devam edecek olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Batur, ligin en iyi pivotlarından biri olan oyuncunun, hem savunmada hem de hücumdaki sert ve etkili oyunu ile geçen sezon takıma büyük katkılar sağladığını belirterek, Holignsvorth’un yeni sezonda da yeni başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

“Kuanitra bizim için büyük güç” diyen Cemal Batur, “Geçtiğimiz sezon üç kupa kazanmamızda diğer oyuncularımızla birlikte önemli destek sağlayan tecrübeli bir oyuncu. Konsantre ve sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hem takım olarak hem de kendisi kişisel olarak geçtiğimiz sezon büyük bir çıkış yakaladık. Yeni sezonda koyduğumuz hedeflerimiz için en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyoruz. Uzun yıllar birlikte olmayı planladığımız Kuanitra’ya Yakın Doğu Üniversitesi forması ile başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.